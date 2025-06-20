السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة والبحث عن ضحايا،فيتو

نجحت فرق الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل في إخراج الطالب يوسف غالي، أحد طلاب الثانوية العامة، بعد أن قضى أكثر من 10 ساعات تحت الأنقاض إثر انهيار عقارات حدائق القبة.

ووفقًا لأحد أقاربه، جرى التواصل مع يوسف وهو لا يزال تحت الركام، قبل أن تتمكن الفرق من تحديد مكانه وإنقاذه، ليُنقل على الفور إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 
فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن والدته، رحاب، التي يعتقد أنها لا تزال عالقة تحت الأنقاض، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط ظروف صعبة، باستخدام معدات متخصصة لاستخراج باقي المفقودين.


 

وحصلت" فيتو"على أسماء ضحايا حادث انهيار 3 عقارات بمنطقة حدائق القبة، الذي حدث قبل صلاة ظهر الجمعة.

المتوفين
كريم أحمد عبد الحميد، يبلغ من العمر 34 عامًا.

رمزي عطية مصطفى، ترزي يبلغ من العمر 33 عامًا.

ومتوفى آخر لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

واستخرجت قوات الإنقاذ البري جثة أخرى الآن.

المصابون

ليلى أحمد عبد العال، ونجلها يونس كريم أحمد البالغ من العمر 3 سنوات.
نوني عباس علي إسماعيل.
سيدة محمد السيد.
أحمد محمد الليثي.
محمد المرشدي.

الطفل يوسف الذي تم انتشاله منذ قليل وتم نقله لمستشفى الزيتون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومصاب آخر.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم الى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

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الدفاع المدني الثانوية العامة حدائق القبة

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