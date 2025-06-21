السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق نشب في محلات تجارية بشارع فيصل

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب في محلات تجارية بشارع فيصل، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بمحلات تجارية بسوق سليم في شار ع فيصل، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حريق محلات بشارع فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية بسوق سليم في اخر شارع فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة عددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

 

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء نشوب الحريق هو انفجار أنبوبة غاز بأحد المحلات، مما أسفر عن سقوط مصابين وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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