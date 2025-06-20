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رياضة

أرقام بورتو في الدوري البرتغالي قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

يترقب النادي الأهلي مواجهة مهمة في ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، أمام بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل. 

وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة أرقام فريق بورتو في الدوري البرتغالي قبل مواجهته الهامة أمام النادي الأهلي. 

مشوار بورتو في الدوري البرتغالي

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بورتو، حيث يحتل الفريق في الدوري البرتغالي، المركز الثالث برصيد 71 نقطة، أي بفارق 11 نقطة عن فريق سبورتنج لشبونة المتصدر، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 5 وخسر 7. 

ونجح خط هجوم بورتو في تسجيل 65 هدفا واستقبلت شباكه 30، ويعد هدافهم في الدوري هو سامو أوموروديون برصيد 19 هدفا ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 10 أهداف، ثم ويندرسون جالينو (رحل عن الفريق) برصيد 8 أهداف.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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