حرب نفسية!

تعرف الولايات المتحدة كيف تبدأ حربا ولا تعرف كيف تخرج منها. هذا تاريخها المشين في شن الحروب على الآخرين بحجج أبعد ما تكون عن الحق والإنسانية، فعلت ذلك في فيتنام، وفي العراق وفي أفغانستان، وتفكر الليلة وغدا في التورط في حرب ضد إيران..

رغم أن رئيسها دونالد ترامب يكرر كالببغاء طول الوقت عبارات متضادة، متناقضة، يقول سأضرب وأدمر وأعصف وأريد السلام.. ربما أضرب أو لا أضرب لكنى قلت لنتنياهو استمر فأنت تبلي بلاء حسنا!



تصرفات الرئيس الأمريكي تكشف عن شخصية تتلبسها فكرة الألوهية على الأرض، وهو بوصفه إلها وضعيا اختار ثلة من الحمقى يطيعونه، مثل وزير الدفاع هيجثيث الذي هو أصلا لا علاقة له بالحرب، بل مذيع سابق في محطة فوكس نيوز المناصرة لترامب علي طول الخط، ومثل ماركو روبيو..



قرار ضرب إيران معطل حتى اللحظة. بسبب رفض رئيس الأركان الأمريكي ورئيسة السي إي إيه التورط في شن ضربة قاصمة لإيران لإدراكهما أن إيران ليست أفغانستان.. والحق أنهما علي حق فتاريخ إيران في الحروب أنها لا تهمد ولا تستسلم..

وكلنا نذكر السنوات الثمانية التى قاتلت فيها الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، ويوم قبلت وقف إطلاق النار قال الخميني وقتها إني أتجرع كأس السم.. في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرار..



ترامب لا يقرأ، وهو شخصية سهلة الاستمالة، وهو أذن كبيرة، وقراراته تمليها روح العنجهية والشعور الفائق بالقوة، وفي تصريحاته، حتى فيما يخص رؤساء مثل ماكرون تتجلى لهجة التعالي والشعور بالتفوق..



الحقيقة الوحيدة في مسرح العمليات الممتد بين إيران وإسرائيل، أكثر من 1500 كيلو متر، بخلاف الدمار المتبادل، هى شيوع الكذب بضراوة، ودون مواربة. من الأطراف كافة..



ويمكن بطبيعة الحال أن نتفهم أن ممارسة الكذب في السياسة حلال مكروه، لأنها أصلا كذب مطلق، أما في الحروب فهي مكون رئيسي من الحرب النفسية. المدافع تدمر، والقنابل تدمر والطائرات تقصف.. البشر والحجر، أما الكلمة الكاذبة، نصفها حق ونصفها باطل، ثم ينحسر الحق لتصير كذبا كاملا، فهي تعمل على تخريب الإنسان من الداخل وتفريغ عقيدته من عناصر القوة وربما تحويله إلي عميل للعدو..



تتجلى عناصر الحرب النفسية بقوة في الحرب الدائرة حاليا بين طهران وتل أبيب، وكانت عبارات السحق والمحق التى رددها كثيرا قادة الحرس الثوري الإيراني قبل إبادتهم في عملية هجوم خاطفة للطيران الإسرائيلي، تظهر كل ساعة وكل يوم قبيل أن يلاقوا حتفهم وانتظر الناس سحقا ومحقا فلم يجدوا إلأ عربدة إسرائيل..

ثم هنالك عملية الخداع الاستراتيجي التى تواطأ فيها رئيس أمريكا مع أكبر كذاب على وجه الأرض، نتنياهو، وإشاعات أنهما علي خلاف، وأن ترامب لا يطيقه، بينما هما يخططان للهجوم المباغت على إيران قبيل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات في مسقط بساعات..



ثم هنالك نموذج ترامب في الضرب والملاقاة، فهو يضرب ويلاقي كما نقول في اللغة الشعبية، عن شخص يتشدد لأقصى درجة ثم يتودد، ثم يتصلب ثم يهدد ثم ينحسر.. وبات العالم كله يفهم أن هذا هو رئيس أمريكا رجل بلا كلمة، يتحدث عن السلام وهو يشعل الحروب وهو يهدد وهو يبتزّ وهو مسكون بكونه إلهًا علي الأرض..

الله سيعاقبه.. ويعاقب تلك القرية الظالمة.

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