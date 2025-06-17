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خارج الحدود

الجيش الأمريكى ينقل طائرات إف-16 وإف-22 وإف-35 إلى الشرق الأوسط

الجيش الأمريكى، فيتو
الجيش الأمريكى، فيتو

أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأمريكى بدأ في نقل عدد من طائراته المقاتلة المتقدمة إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران.

أمريكا تنقل مقاتلات متنوعة إلى الشرق الأوسط

وذكرت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن عمليات النقل تشمل نشر طائرات من طراز إف-16 وإف-22 وإف-35، وذلك في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهات، خاصة بعد الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والتصريحات المتوترة من الجانبين خلال الأيام الماضية.

وتؤكد واشنطن باستمرار التزامها بأمن المنطقة، لا سيما أمن حلفائها، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها ساحة الشرق الأوسط.

ألمح جى دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قرار وشيك من الرئيس بـ استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

نائب ترامب يلمح لتدخل عسكري ضد إيران

وقال جي دي فانس، فى تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قد يقرر الرئيس ترامب في نهاية المطاف أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج التخصيب الإيراني، هذا القرار بطبيعة الحال، يعود للرئيس وحده.

وتباع، لكنني أؤمن أن الرئيس ترامب، قد كسب قدرًا من الثقة في هذا الملف، وبما أنني شاهدت الأمر عن قرب، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية إلا لخدمة أهداف الشعب الأمريكي، ومهما يكن ما سيفعله، فهذا هو تركيزه الوحيد.

 

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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أمريكا إيران منطقة الشرق الأوسط إسرائيل الولايات المتحدة الجيش الأمريكي

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