ساويرس يكشف عن توقعاته لتأثيرات حرب إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمى

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: إن الحرب بين إيران وإسرائيل لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف ساويرس في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الذهب وأسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

توقعات بانتهاء الحرب خلال أيام

وتوقع ساويرس انتهاء الحرب خلال أيام أو أسبوع على الأكثر.

وتابع: "إسرائيل لن تحطم القوى النووية الإيرانية، وإيران لن تحطم إسرائيل، وهذه حرب لا جدوى منها، وأرى أن إسرائيل كانت تهدف إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني".

الاستثمار في الذهب

وقال ساويرس: إن الذهب يعتبر الاستثمار الآمن في الوقت الحالي، مضيفًا أن 50% من استثماراته في الذهب.

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