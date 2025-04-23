نائب ترامب: واشنطن ستنسحب من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في هذه الحالة

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس: إن الولايات المتحدة أعدت مقترحا محددا للغاية لتسوية النزاع الأوكراني، وستنسحب واشنطن من المحادثات إذا لم توافق موسكو وكييف على الخطة المقترحة.

فانس: واشنطن ستنسحب من المحادثات إذا رفضت موسكو وكييف المقترح الأمريكي





وجاء ذلك في تصريح نائب الرئيس الأمريكي إلى الصحفيين، حيث نقلت عنه "بلومبرج" قوله: "حان الوقت لموافقة موسكو وكييف، أو لانسحاب الولايات المتحدة من هذه العملية، يجب أن يتم تبادل الأراضي".

وأشار إلى أن الحدود بعد تسوية النزاع قد لا تتطابق مع خط المواجهة الحالي، مضيفا أنه يجب على الجانبين التخلي عن أسلحتهما وتجميد هذه القضية، والبدء في بناء روسيا وأوكرانيا أفضل.

وأعرب فانس عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قد تتضمن خطة ترامب بندا بشأن نشر قوات أوروبية على الأراضي التي تسيطر عليها كييف، إضافة إلى النظر في قضية إنشاء "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ودولة ثالثة غير عضو في "الناتو" لمراقبة وقف إطلاق النار.

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