إعلام إسرائيلي: انضمام الولايات المتحدة للحرب على إيران خلال ساعات

زعمت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن انضمام الولايات المتحدة للحرب على إيران بجانب إسرائيل موضوع ساعات.

عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وتزامن ذلك، مع كتابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منشورًا عبر منصة (تروث سوشيال) قال فيه: شعار "أمريكا أولًا" يتضمن "أمورًا عظيمة كثيرة"، على حد تعبيره، أبرزها "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وختم بالعبارة: "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا!".

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة صريحة من ترامب إلى "إخلاء طهران فورًا"، وتحذيره من السماح لإيران بتطوير قدرات نووية، وذلك في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، جاء فيه "كان على إيران أن توقّع على الصفقة التي طلبت منها توقيعها، يا له من أمر مؤسف، وكم من الأرواح قد أُزهقت عبثًا".

الرئيس الأمريكي طلب من مستشاريه العمل على ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين

في المقابل، أفادت شبكة (سي إن إن) بأن الرئيس الأمريكي طلب من مستشاريه العمل على ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين "في أسرع وقت ممكن"، في ظل المساعي لدفع المسار الدبلوماسي في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني.

اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي

وبحسب بيان رسمي، دعا ترامب إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض فور عودته، وطلب من الأعضاء أن يكونوا بانتظاره لدى وصوله.

وفي سياق متصل، ادعت منصات إعلامية إسرائيلية أن ترامب يعتزم توقيع أمر رئاسي خلال الساعات المقبلة، للانضمام رسميًا إلى الحرب التي تشنها إسرائيل ضد إيران.

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