الأيام السوداء على عتبة الباب، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير الذعر

أثارت رسالة غامضة للإعلامي توفيق عكاشة، حالة من القلق والذعر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع تصاعد وتيرة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدخول على خط الحرب لصالح إسرائيل.

رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف والقلق

كشف توفيق عكاشة في رسالته الغامضة أن العالم كله يحركه لاعبان أساسيان هما الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا الأيام القادمة بأنها "أيام سوداء".

وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والصادمة: "إثنين من اللعيبه يلاعبون العالم ترامب ونتنياهو ونحن كفى علينا... صباح الخير بالرغم من أن القادم ليس خيرًا بتقطعوا الخير بأيديكم وتذكروا هذه الكلمات وسجلوها عندكم، علشان الأيام السوداء نظرًا للجهل الجبار على عتبة الباب، تانى الأيام السوداء على عتبة الباب"

وعبر أحد المتابعين عن مخاوفه من رسالة توفيق عكاشة الغامضة، فقال: "الدور على مين يا دكتور بعد إيران؟"

ورد توفيق عكاشة قائلًا: "عارف ومش هقول لك وبجد ومش هزار"

وعلق متابع أخر معبرًا عن قلقه، فقال: "أبوس أيدك اشرح يا دكتور"

ليجيب توفيق عكاشة قائلًا: " وماذا تفعل بعد الفهم"

تفكيك أمريكا على يد ترامب وإسرائيل على يد نتنياهو

وعلق أحد المتابعين روماني إدوارد فقال: "يادكتور في ناس بتقدر الفهم والشرح وبتستفيد منه كمان لأنه بيشارك في تكوين الرأي العام وبيأثر في أفعال الشعوب زي ما كنت بتوعي الناس وقت الأخوان"

أما البلوجر روز أدم فعلقت قائلة: "القادم كله سواد والأحداث أسرع مما نتخيل. قضي الأمر لامفر"

الحرب الشرسة تثير مخاوف النشطاء، فيتو

وعلقت البلوجر منال عطية قائلة: "اعتقد أن بإمكان حضرتك الشرح والتوضيح بدل من التوبيخ لعل كلامك ونصايحك تنقذ مايمكن انقاذه"

ورد البلوجر عزت عزيز قائلًا: "استاذ توفيق أنت متشاءم جدا، عيش حياتك ياراجل ووكل امرك لله".

وقال البلوجر يونس عبد الله: "أنا أقول لك يا دكتور تفكيك ونهاية الولايات المتحدة الأمريكية ستكون على يد ترامب ونتنياهو"

وكان توفيق عكاشة نشر تغريدة، طالب فيها متابعيه أن يساعدوه في فهم الأسباب التي دفعت ترامب إلى طلب إخلاء طهران من سكانها، فقال عكاشة: "ماهى أسباب طلب ترامب من أهالي مدينة طهران عاصمة الدوله الفارسية إيران مغادرة المدينة فورًا وقطع زيارته لكندا والعودة إلى واشنطن للاجتماع بمجلس الامن القومى الأمريكي ممكن مساعدتى فى معرفة الأسباب".

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