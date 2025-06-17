إعلام عبري: أين خامنئي وهل استهدفته طائرات الاحتلال؟

أثارت وسائل إعلام إسرائيلية تساؤلات مثيرة للجدل بشأن مصير المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بعد غيابه غير المعتاد عن المشهد الإعلامي الإيراني خلال الأيام الأخيرة، متسائلة عما إذا كان قد تم استهدافه خلال إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية.

وتداولت عدة تقارير إسرائيلية، بينها تقارير على قنوات وصحف معروفة، تساؤلات حول ما إذا كانت إحدى الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل مؤخرًا داخل الأراضي الإيرانية قد أصابت موقعا كان يتواجد فيه المرشد الإيراني أو أحد مقار إقامته، في ظل تكتم رسمي غير مسبوق من جانب طهران.

و حتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية أي توضيح بشأن غياب المرشد الأعلى، كما لم تعلق على ما أثير من أنباء حول احتمال استهدافه أو تعرضه لمكروه.

ويُذكر أن إسرائيل كانت قد كثّفت في الأيام الأخيرة من عملياتها ضد أهداف إيرانية وسط تقارير عن استمرار بعض هذه العمليات إلى داخل الأراضي الإيرانية.

إيران تعثر على أجهزة إسرائيلية للتتبع في الأماكن الأمنية الحساسة

وعثرت القوات المسلحة الإيرانية على معدات وأجهزة تتبع تابعة للكيان الصهيوني يتم وضعها في الأماكن الأمنية الحساسة لكي يتم استهدافها لاحقًا.

إعلام إيرانى: مقتل عدد كبير من ضباط وقادة استخبارات إسرائيل فى هجوم اليوم

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل عدد كبير من ضباط وقادة استخبارات دولة الاحتلال في الهجوم الإيراني اليوم على مركزي الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" و"الموساد".

ضباط وقادة استخبارات دولة الاحتلال

ووفقا لوكالة تسنيم للأنباء، فإن الحرس الثوري استهدف صباح اليوم مراكز استخبارات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمال تل أبيب بصاروخ جديد في عملية موجهة.

وأضافت: "في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري اليوم على مراكز الأمن والمخابرات التابعة للنظام الصهيوني، بما في ذلك منظمة الاستخبارات العسكرية المعروفة باسم أمان وجهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة المعروف باسم الموساد، قُتل عدد كبير من كبار ضباط وقادة الاستخبارات والتجسس في النظام".

وتابعت: "النظام الصهيوني فرض رقابة شديدة على نشر الأخبار ويحجب الأخبار عن قتلى الضباط والقادة العسكريين والمخابراتيين، والإحصائيات الدقيقة عن الضحايا، ولا تنشر حتى أصغر الإحصائيات عن الضحايا والجرحى".

استهداف مركزي الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" و"الموساد"

وكان الحرس الثورى الإيرانى أعلن اليوم الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الاحتلال المعروف باسم "أمان" بالإضافة إلى مركز تابع لـ"الموساد" في تل أبيب.

وقال الحرس الثوري في بيان "في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية، المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني".

واستكمل البيان: "مركز تصميم عمليات الاغتيال والأعمال التخريبية للكيان الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، الواقع في تل أبيب، اشتعلت النيران فيه وهو يحترق".

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