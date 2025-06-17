أخبار الحوادث اليوم: قصة جريمة فى الحقيبة المدفونة.. معركة دامية بسبب فتاة فى المطرية.. ضبط بؤرة لتجارة المخدرات فى السويس بقيمة 72 مليون جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في القبض على المدير المسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة، استغل طموحات الشباب واستولى على أموالهم بزعم تأهيلهم لسوق العمل.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة الدراجات النارية.

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، في جلستها المنعقدة بمدينة الغردقة، بمعاقبة ثمانية متهمين بأحكام متفاوتة، في واحدة من أبشع القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بالعثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر مدفونة وسط الرمال في مدينة سفاجا.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة المطرية في القاهرة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكوّنة من 5 عناصر جنائية، تخصصت في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة السويس.

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط نخلة عليها في قرية الخرانقة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تصالح الفنان محمد غنيم مع طليقته خلال نظر ثاني جلسات إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة تهديد الأخيرة بسبب خلافات بينهما، وتعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى.

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة من أحد المحامين، نيابة عن النادي الأهلي ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المتداول الذي وجه فيه سبابا وإساءات لفظية بحق جماهير النادي الأهلي.

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال طرفي مشاجرة نشبت بينهما خلال حفل زفاف بمنطقة النزهة، حيث قال العريس إنه وشقيق العروس لم يكن بينهما أي ود بسبب كتابة " قائمة المنقولات" التي رضخ لطلباته ووافق عليها لاتمام الزواج إلا أنه ظل يكن له الكره وافتعل المشكلة وقت الزفاف.

أقدم رجل بمدينة مرسى مطروح، على قتل طليقته خنقا باستخدام حبل إثر خلافات شخصية بينهما.





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