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حوادث

فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت منطقة عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، كارثة إنسانية بعد انهيار مدخنة ضخمة داخل أحد مصانع الطوب، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين بين صفوف العمال.

انتشال جثة جديدة في واقعة انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

مصرع شخص وإصابة 4 بالطريق الإقليمي في الصف

تفاصيل الحادث


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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