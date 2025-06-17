الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

شهادات مضروبة ووظائف وهمية، القبض على مدير كيان تعليمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

كيان تعليمى بدون
كيان تعليمى بدون ترخيص

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في القبض على  المدير المسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة، استغل طموحات الشباب واستولى على أموالهم بزعم تأهيلهم لسوق العمل.

 

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التحريات كشفت أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبدأ الترويج له عبر وسائل مختلفة، مدعيًا تقديم دورات تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة تؤهل حامليها للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المقر وضبطت المدير المسؤول، المقيم بالقاهرة، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية واستمارات تسجيل خاصة بالكيان.

و بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال خداع المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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