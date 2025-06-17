التحقيق في بلاغات النادي الأهلي ضد عضو مجلس إدارة الزمالك

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة من أحد المحامين، نيابة عن النادي الأهلي ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المتداول الذي وجه فيه سبابا وإساءات لفظية بحق جماهير النادي الأهلي.

تفاصيل البلاغ ضد عضو مجلس إدارة الزمالك

تعود الأزمة إلى فيديو انتشر مؤخرا، ظهر فيه هاني شكري بصحبة ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أثناء خروجهما من عزاء والدة عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد كرة القدم "سابقا"، حيث تلفظ شكري بعبارات خارجة ومسيئة لجماهير الأهلي، في حضور ممدوح عيد الذي اكتفى بالابتسام دون تعليق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.