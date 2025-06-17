الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

التحقيق في بلاغات النادي الأهلي ضد عضو مجلس إدارة الزمالك

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة من أحد المحامين، نيابة عن النادي الأهلي ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك على خلفية الفيديو المتداول الذي وجه فيه سبابا وإساءات لفظية بحق جماهير النادي الأهلي.

تفاصيل البلاغ ضد عضو مجلس إدارة الزمالك

تعود الأزمة إلى فيديو انتشر مؤخرا، ظهر فيه هاني شكري بصحبة ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أثناء خروجهما من عزاء والدة عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد كرة القدم "سابقا"، حيث تلفظ شكري بعبارات خارجة ومسيئة لجماهير الأهلي، في حضور ممدوح عيد الذي اكتفى بالابتسام دون تعليق.

 

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