الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عامل بمدرسة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله بـمنطقة البساتين.

 

سرقة أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بالبساتين 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط عامل "بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها في محل سكنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة كهربائية النيابة العامة سرقة أجهزة كهربائية قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة

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