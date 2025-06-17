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حوادث

ضربة أمنية لأباطرة الكيف، الداخلية تضبط مخدرات بـ 72 مليون جنيه في السويس

ضربة قوية.. الداخلية
ضربة قوية.. الداخلية تُسقط بؤرة إجرامية خطرة بالسويس بحوزتها

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكوّنة من 5 عناصر جنائية، تخصصت في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة السويس.

جاءت العملية عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة عن نية العناصر الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وبموجب إذن من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة المحكمة وضبط المتهمين.

تفاصيل المضبوطات شملت: 666 كيلو جرام من مخدر الحشيش،20 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، 5 سيارات كانت تستخدم في النقل والتوزيع.

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ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 72 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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