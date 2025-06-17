الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

معاكسة فتاة تشعل معركة دامية بالمطرية.. والداخلية تضبط طرفي الواقعة

معاكسة فتاة تشعل
معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالمطرية، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة المطرية في القاهرة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 14 يونيو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا بوقوع اشتباك بين طرفين: الطرف الأول: 3 أشخاص، اثنان منهم أصيبوا بسحجات وكدمات والطرف الثاني: 3 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

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معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالمطرية

وتبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة فتاة، وهي ابنة أحد أفراد الطرف الأول، مما أدى إلى تطور الأمر لمشادة تحولت إلى اعتداء متبادل باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

قامت الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري وضبط طرفي المشاجرة، إلى جانب ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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