الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

كشف ملابسات فيديو ابتزاز سائقي الميكروباص بالنزهة وضبط المتهم

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو ابتزاز سائقي الميكروباص بالنزهة.. وضبط الم

تمكنت  الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من قائدي سيارات الميكروباص بميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص والتحريات، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بمزاولة مهنة "منادي سيارات" بدون ترخيص، وتحصل على مبالغ مالية من السائقين بشكل غير قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

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