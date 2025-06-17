المؤبد للمتهم الرئيسي في جريمة "الحقيبة المدفونة".. الجنايات تُصدر أحكامًا رادعة بحق قتلة سيدة بسفاجا

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، في جلستها المنعقدة بمدينة الغردقة، بمعاقبة ثمانية متهمين بأحكام متفاوتة، في واحدة من أبشع القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بالعثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر مدفونة وسط الرمال في مدينة سفاجا.

وجاءت الأحكام برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، وعضوية المستشارين أمجد وجيه، محمد صلاح حافظ، وأحمد محيي الدين، وذلك بعد جلسات طويلة تناولت خلالها المحكمة أوراق القضية التي تابعتها جهات التحقيق منذ بدايتها.

أحكام رادعة على المتهمين

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، ويدعى أحمد م. ع.، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليها عمدًا، دون سبق إصرار، عبر الاعتداء عليها وضربها بآلة خشبية.

كما أصدرت أحكامًا بالسجن 5 سنوات وغرامة على كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس، في حين نال المتهم السادس عقوبة بالسجن لمدة عامين، والمتهم السابع بالسجن لمدة عام واحد.

أما المتهم الثامن، الذي تبيّن أنه حدث، فقد قررت المحكمة عدم الاختصاص بنظر الدعوى ضده، وتمت إحالة أوراقه إلى محكمة الأحداث المختصة.

جريمة مروعة تعود إلى أكتوبر الماضي

بدأت خيوط الجريمة تتكشف في أكتوبر 2024، بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بالعثور على حقيبة مدفونة في منطقة صحراوية قرب سكن عمال تابع لأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

وبعد استخراج الحقيبة، عُثر بداخلها على جثة لسيدة مجهولة، تبيّن لاحقًا أنها تُدعى آية فتحي محمد، في العقد الثالث من العمر، وقد فارقت الحياة بعد تعرضها لاعتداء عنيف.

التحقيقات قادت إلى ضبط شبكة مكونة من 8 أشخاص، ثبت أن المتهم الأول قام بتنفيذ الجريمة، بينما شارك باقي المتهمين في التستر عليه، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، إضافة إلى تعاطي مواد مخدرة.

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