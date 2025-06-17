نخلة تقتل طفلة في قنا

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط نخلة عليها في قرية الخرانقة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع تلميذة سقطت عليها نخلة في قرية الخرانقة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ر. م.، تبلغ من العمر 10 سنوات، سقطت عليها نخلة في قرية الخرانقة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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