رجل ينهي حياة طليقته خنقا بحبل في مرسى مطروح

أقدم رجل بمدينة مرسى مطروح، على قتل طليقته خنقا باستخدام حبل إثر خلافات شخصية بينهما.

رجل يقتل طليقته شنقا أثر خلافات بينهم بمطروح

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة مرسى مطروح بلاغًا بوقوع جريمة قتل بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ومباحث قسم شرطة مرسى مطروح لمكان الحادث لكشف ملابساته.



تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بمطروح

وبالمعاينة الأولية تبين أن المتهم يُدعى "سامي م" قام بخنق طليقته تدعى"رانيا ع"باستخدام حبل، على خلفية مشادة نشبت بينهما تطورت إلى ارتكاب الجريمة، ووفاتها.

القبض على المتهم بقتل طليقته في مطروح

وأكد مصدر أمني انه خلال ساعات من الواقعة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح في ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الجريمة. وتم التحفظ عليه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على جثمان السيدة

وأضاف المصدر أنه نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام، ووُضع في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.



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