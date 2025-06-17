الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة الدراجات النارية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام 3 أشخاص، لثلاثتهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة بني سويف، بممارسة نشاط إجرامي منظم في سرقة الدراجات النارية بمختلف أنحاء المحافظة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من الدراجات النارية المُبلغ بسرقتها.

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وبمواجهتهم، اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب وقائع السرقة، مُقرين بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في هذا النوع من الجرائم، حيث كانوا يقومون بتغيير معالم الدراجات تمهيدًا لبيعها بعد سرقتها.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالهم.

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