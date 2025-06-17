عريس النزهة يكشف سبب محاولة شقيق العروس قتله أثناء حفل الزفاف

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال طرفي مشاجرة نشبت بينهما خلال حفل زفاف بمنطقة النزهة، حيث قال العريس إنه وشقيق العروس لم يكن بينهما أي ود بسبب كتابة " قائمة المنقولات" التي رضخ لطلباته ووافق عليها لاتمام الزواج إلا أنه ظل يكن له الكره وافتعل المشكلة وقت الزفاف.



وأضاف العريس أن شقيق عروسه من بدأ المشاجرة وحاول طعنه بسلاح أبيض فتدخل صديقه ودافع عنه ولكنه راح ضحية لهما.



البداية عندما وصل أهالي عروسين وأصدقاؤهما إلى إحدى القاعات بمنطقة النزهة لحضور حفل الزفاف ومشاركتهما أجواء الفرح والبهجة، وأثناء ذلك وبشكل مفاجئ نشبت مشادة كلامية بين أهل العروسين، وتحديدا بين العريس وشقيق عروسته، تطورت سريعا إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

تدخل أصدقاء الطرفين وتشاجروا سويا فقام صديق شقيق العروسة، ويعمل سائقا بقتل حلاق صديق العريس طعنا بسلاح أبيض.

مقتل صديق عريس النزهة والنيابة تحقق

نيابة شرق القاهرة الكلية فور تلقيها بلاغ الواقعة انتقلت للتحقيق، وسألت المتواجدين في مسرح الجريمة الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين العريس وشقيق عروسته، استعان كلٌّ منهما بأصدقائه، فقام صديق شقيق العروسة بشكل مفاجئ بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعن صديق العريس الذي لقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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