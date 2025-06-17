إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر

أصيب 15 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره بالطريق الرئيسي في منطقة حدائق أكتوبر.

وتم نقلهم إلى المستشفى وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارة وإجراء تحويل لتسيير الحركة المرورية لتنظيم حركة المركبات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم حدائق أكتوبر، يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، وأسفر الحادث عن إصابة 15 من ركاب الميكروباص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث والاستماع لأقوال المصابين.

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