مصرع عامل في حريق مطعم شهير في الطالبية

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بحروق أثناء وجوده داخل أحد المطاعم الشهيرة نشب به حريق بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق داخل المطعم تسرب غاز من أسطوانة داخل المطعم، أدى إلى اشتعال الحريق الذي أسفر عن تفحم كافة محتويات الحريق ووفاة أحد عماله.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شهير بالطالبية.

وذلك عقب تلقى العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب إخطارًا من المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه، بنشوب حريق بمطعم شهير بدائرة القسم



وعلى الفور انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم عبد الحميد مرسي رئيس المباحث، كما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للعقارات والمحال المجاورة.

وأسفر عن إصابة أحد العاملين بحروق متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محض بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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