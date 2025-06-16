النيابة العامة تنتقل لمعاينة حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور (صور)

انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بقسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، لمعاينة مكان حريق مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور، والوقوف على ملابسات وسبب اندلاع الحريق.

النيابة العامة تنتقل لمعاينة حريق مخزن دعاية واعلان بالعبور

البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة علي حريق فى مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد في بتلقيه بلاغا مواطن بنشوب حريق داخل مخزن دعاية وإعلان، بمدينة العبور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد عزام، والمقدم مصطفى صابر، والمقدم شادى السافورى، والنقيب حماده خيري، وسيارات الاسعاف لمكان الحريق وتم الدفع ٧ سيارات اطفاء العبور، خزان الاستراتيجي اطفاء العبور، وخزان الخانكه، وخزان استراتيجي مسطرد، وسياره اطفاء 15مايو، خزان 15طن الادارة، وبمجهود وفضل رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.

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