إخماد حريق شب داخل إحدى قاعات الأفراح علي نيل المنصورة في الدقهلية (صور)

اندلع حريق بإحدى قاعات الأفراح الواقعة علي النيل أمام قرية ميت خميس دون وقوع أي خسائر في الأرواح، ومن المرجح أن يكون الحريق قد نتج بسبب وقوع ماس كهربائي، وجار الوقوف علي أسباب الحريق.

حريق في إحدى قاعات الأفراح علي نيل المنصورة

وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق، حيث قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق مع اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، وتم علي الفور بالدفع بكافة الأجهزة المعنية الي موقع الحادث للتعامل معه (الحماية المدنية - الإسعاف - مجلس مدينة مركز المنصورة - شركات المرافق- التضامن الاجتماعي).

رئيس مجلس المنصورة ينتقل لم يعد الحريق

ووجه "محافظ الدقهلية " المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة الانتقال إلي موقع الحادث والتعامل معه من خلال الحماية المدنية، وكافة الجهات المعنية ومتابعة الموقف أولا بأول.

فصل الكهرباء والسيطرة علي الحريق تماما

هذا وتطمئن " محافظة الدقهلية " المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للسيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية، حيث تم علي الفور فصل الكهرباء والسيطرة علي الحريق تماما وهو الآن في مرحلة التبريد.

الحريق لم ينجم عنه خسائر في الأرواح

وتشير المؤشرات النهائية أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح (حالات وفاة أو إصابات) وأن الخسائر في الممتلكات فقط.

أرقام لتلقي الشكاوي

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية: "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين عدم الانسياق وراء اي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول بنطاق المحافظة للتعامل معها فور وقوعها.

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