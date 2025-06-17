كان تحت تأثير الفياجرا، اعترافات مثيرة لفرد أمن تحرش بزميلته وحاول والاعتداء عليها

نجحت قوات أمن الجيزة من إلقاء القبض على فرد أمن يبلغ من العمر 50 عامًا بتهمة التحرش بزميلته داخل شركة خاصة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تحت تأثير برشامة جنسية قام بتعاطيها.

تلقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض موظفة للتحرش من زميل لها بشركة خاصة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وأفادت المجني عليها أنها فوجئت بزميل لها يعمل فرد أمن بالشركة التي تعمل فيها بلمس جسدها، وملاحقتها داخل مقر الشركة، مما دفعها للصراخ وطلب النجدة من العاملين، الذين سارعوا بالتدخل والسيطرة على الموقف.



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغ بقيام أحد أفراد الأمن في شركة خاصة بالتحرش بزميلته أثناء وجودهما في مقر العمل.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم محمد طارق أقر بارتكابه الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



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