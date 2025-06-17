الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كان تحت تأثير الفياجرا، اعترافات مثيرة لفرد أمن تحرش بزميلته وحاول والاعتداء عليها

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

نجحت قوات أمن الجيزة من إلقاء القبض على  فرد أمن يبلغ من العمر 50 عامًا بتهمة التحرش بزميلته داخل شركة خاصة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تحت تأثير برشامة جنسية قام بتعاطيها.

تلقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض موظفة للتحرش من زميل لها بشركة خاصة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وأفادت المجني عليها أنها فوجئت بزميل لها يعمل فرد أمن بالشركة التي تعمل فيها بلمس جسدها، وملاحقتها داخل مقر الشركة، مما دفعها للصراخ وطلب النجدة من العاملين، الذين سارعوا بالتدخل والسيطرة على الموقف.


وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغ بقيام أحد أفراد الأمن في شركة خاصة بالتحرش بزميلته أثناء وجودهما في مقر العمل.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم محمد طارق أقر بارتكابه الواقعة.

 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

إجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

استمرار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

بسبب شاحن الهاتف، السيطرة على حريق داخل شقة بالحوامدية (صور)

ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص

قطعة أرض سبب مشاجرة ببولاق وإصابة شخصين والأمن يخمدها

فريق بحث لكشف غموض وفاة مقاول في كرداسة

الأمن يواصل جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مول شهير في بدر

حريق هائل أمام مول شهير في أكتوبر (صور)

ماس كهربائي وراء حريق مصنع مكرونة بأوسيم

موعد خروج إبراهيم سعيد بعد حبسه في قضايا نفقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة الوراق المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

ترتيب المجموعة الرابعة في مونديال الأندية بعد الجولة الأولى

تصاعد دخان في شرق طهران بعد انفجار مقذوفات يشتبه أنها إسرائيلية

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

القناة 12 العبرية: إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على دفعات متتالية تجاه النقب وتل أبيب والشمال

واشنطن تدرس عقد لقاء قريب بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السفارة الأمريكية بالقدس: لسنا في وضع يسمح بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم في مغادرة إسرائيل