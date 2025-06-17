الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

معركة الزبالة، أسلحة بيضاء وإصابات في مشاجرة دامية بمنشأة ناصر

أطراف المشاجرة بعد
أطراف المشاجرة بعد القبض عليهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين في منطقة منشأة ناصر.

خلاف على "الزبالة" يتحول إلى معركة دامية

تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بتاريخ 12 يونيو الجاري، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بوقوع مشادة عنيفة بين طرفين من الأهالي، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة وأماكن انتظار سيارات جمع المخلفات.

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إصابات وضبط المتهمين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أمكن ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعددهم 11 شخصًا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

 

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة الطرفين أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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