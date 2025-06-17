معركة الزبالة، أسلحة بيضاء وإصابات في مشاجرة دامية بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين في منطقة منشأة ناصر.

خلاف على "الزبالة" يتحول إلى معركة دامية

تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بتاريخ 12 يونيو الجاري، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بوقوع مشادة عنيفة بين طرفين من الأهالي، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة وأماكن انتظار سيارات جمع المخلفات.

إصابات وضبط المتهمين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أمكن ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعددهم 11 شخصًا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة الطرفين أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.