الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

تنفيذ 820 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

 شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية فى أسوان 

 وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  4 متهمين "لـ 2 أحدهم معلومات جنائية".
 

تنفيذ 820 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح نارى 

كما ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتنفيذ 820 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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