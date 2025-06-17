الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دماء أجنبية بالحي الراقي، مشاجرة أسرية تنتهي بطعنات لزوجة وابنتها في الرحاب

مشاجرة - صورة أرشيفية،
مشاجرة - صورة أرشيفية، فيتو

كشفت التحريات الأولية، في واقعة طعن شخص لزوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، وذلك إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب، أن الزوجة وابنتها جنسيتهما أجنبية ولديهما جواز سفر أمريكي.

وأكد الفحص الطبي المبدئي أن الزوجة لديها إصابات خطرة مما يعني أن حالتها الصحية حرجة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعززت الإسعاف بسيارة لنقل المصابين لمستشفى القاهرة الجديدة.

وخلال الفحص تبين أن الزوج تشاجر مع زوجته، ثم استل سلاحًا أبيض "سكين" وطعن زوجته وابنته، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابات خطيرة التحريات الأولية القاهرة الجديدة الفحص الطبي بسلاح ابيض في القاهرة مستشفي القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

شخص يطعن زوجته وابنته بسكين في التجمع الأول

حبس تاجر مخدرات متهم بغسل أموال بـ 130 مليون جنيه

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب داخل مول ببدر

تجديد حبس طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

التقرير الطبي يكشف سبب إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في طرة

لحظة انتشال الضحايا من أسفل مدخنة مصنع طوب بالصف (فيديو)

انتشال جثة جديدة في واقعة انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات

داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

معركة الزبالة، أسلحة بيضاء وإصابات في مشاجرة دامية بمنشأة ناصر

"ربنا يسعد بيك مصر"، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مثيرة من زيارته لـ عادل إمام بمنزله

فاروق حسني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن المتحف المصري الكبير وموقف غريب لمبارك

شبورة وأمطار، مفاجأة في طقس الغد

فوائد خل التفاح، ينظم سكر الدم ويخفض الوزن والكوليسترول بسهولة

قرار حاسم من الكهرباء بشأن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي علامات قبول الحج؟، عضو مركز الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تعبي وشقاي دخل في ميراث أبي كيف استرد حقي؟"، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية