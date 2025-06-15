الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال بغزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد وحدة في جيش الاحتلال خلال القتال في غزة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه خلال 24 ساعة وصل إلى المستشفيات 385 مصابا بحالات مختلفة بسبب سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل. 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، أن أكثر من 200 مصاب و35 مفقودا جراء القصف الإيراني.

ارتفاع عدد المصابين والمفقودين الإسرائيليين إلى 235 جراء الهجوم الإيراني 

ومن جانبها كشفت  شرطة منطقة أيالون في بيان صادر عنها، عن سقوط 6 قتلى و180 جريحا بالقصف الإيراني على بات يام وجنوب تل أبيب

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

وقالت شرطة الكيان الصهيوني: “تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الإسرائيلية الكيان الصهيونى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال إيران جيش الإحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الإسرائيلية وزارة الدفاع الايرانية

مواد متعلقة

رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتفقد مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية

جيش الاحتلال يزعم قصف منشأة نووية بمدينة أصفهان وسط إيران

استشهاد 26 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال مناطق توزيع المساعدات

الأكثر قراءة

استعان بالقرآن للتنبؤ بنهاية إسرائيل، توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين ويكشف حقيقة نتنياهو

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

السيسي يصدق على ضم فئات جديدة لصندوق تكريم الشهداء، تعرف عليهم

سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية

بملامح صادمة وحسرة، نتنياهو يتفقد الدمار في تل أبيب، والنشطاء: أخيرًا خرج من جحره (فيديو)

كأس العالم للأندية، بيكهام يعلق على مستوى الأهلي أمام إنتر ميامي

الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال بغزة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو متجاهلًا الـ 55 ألف شهيد فلسطيني: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا لقصفها المدنيين في إسرائيل