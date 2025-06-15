الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال بغزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد وحدة في جيش الاحتلال خلال القتال في غزة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه خلال 24 ساعة وصل إلى المستشفيات 385 مصابا بحالات مختلفة بسبب سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، أن أكثر من 200 مصاب و35 مفقودا جراء القصف الإيراني.

ارتفاع عدد المصابين والمفقودين الإسرائيليين إلى 235 جراء الهجوم الإيراني

ومن جانبها كشفت شرطة منطقة أيالون في بيان صادر عنها، عن سقوط 6 قتلى و180 جريحا بالقصف الإيراني على بات يام وجنوب تل أبيب.

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها.

وقالت شرطة الكيان الصهيوني: “تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار”.

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