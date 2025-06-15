إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

تدمير المباني في إسرائيل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولات الإنقاذ في الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن جثث أو أحياء في بعض المباني المنهارة في تل أبيب، ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي تعرضت له تل أبيب جراء القصف الصاروخي الإيراني عليها، والذي وقع أمس السبت.

البحث في تل أبيب عن أحياء تحت ركام المباني المنهارة

وأثارت عمليات البحث عن أحياء أو جثث للمستوطنين الإسرائيليين تحت ركام المباني المنهارة، حالة من الاندهاش الغريب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفوا المشهد بأنه يشبه بعض ما حدث في غزة.

البحث عن جثث تحت الأنقاض في تل أبيب، فيتو



وبرغم ضخامة الحدث والانهيارات، لكن سلطات الاحتلال اعترفت بأن هناك ثلاثة قتلى و120 إصابة في الضربة الأخيرة على تل أبيب فقط.

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن العدد الذي تدعي إسرائيل أنه 3 قتلى فقط أمر مستحيل مع الدمار الذي شوهد في انهيار المباني، والصواريخ وشظاياها المتناثرة على الكيان.

إسرائيل التي تبكي اليوم على الشاشات

وقالت الباحثة السياسية التركية إسلام كنبكلي: "تخيّلوا أن إسرائيل التي تبكي اليوم على الشاشات وتُظهر صور البحث عن ناجين من الهجوم الإيراني، محاوله أن تُقنع العالم بأنها ضحية، وأن إيران تقتل الأبرياء هي نفس إسرائيل، التي تقتل الأطفال في غزة كل يوم وهم نائمون. هي نفس اسرائيل التي دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها في غزه، هي نفس إسرائيل التي تردم أجساد المدنيين في غزة تحت الركام، ثم تخرج لتغطي على جرائمها بالقول: "كنا نستهدف إرهابيين"

ثلاثة قتلى و120 إصابة في الضربة الأخيرة على تل أبيب.

أعود الآن للنوم، ونستيقظ على الوجبة القادمة من القصف. pic.twitter.com/v3dmHAIYct — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 15, 2025



وتابعت إسلام كانبكلي: "أعلنت إسرائيل عن وقوع "خسائر بشرية كبيرة" بعد سقوط صاروخ أُطلق من إيران على مبنى في بات يام في تل أبيب، حتى اللحظة تم الإعلان عن مقتل 3 اسرائيليين وإصابة 130 آخرين. ولازال هناك العديد من تحت الأنقاض، في حين لا زالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة".

إسرائيل تذوق مرارة تدمير غزة

وعلق البلوجر أياد قائلًا: "منذ بدء الهجمات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي؛ سقط 10 قتلى إسرائيليين، و620 جريحًا إسرائيليًا.. أمر يصعب تصديقه"

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات انتشال قتلى ومصابين من تحت أنقاض عشرات المباني التي تعرضت لدمار واسع في "بات يام" بتل أبيب عقب قصف إيراني عنيف #تل_أبيب_تحترق #الوعد_الصادق_٣ pic.twitter.com/PBdwBP4raD — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) June 15, 2025



وقال البلوجر طلعت فهمي: "مشهد غريب لانهيار المباني في تل أبيب والبحث عن أحياء بين الركام، وكأني أنظر إلى الدمار الذي خلفه الاحتلال في غزة"

وعبر البلوجر ياسر عبد الوهاب عن اندهاشه قائلًا: "سبحان الله جاء اليوم الذي يذوق فيه المحتل مرارة ما صنعه في غزة"

أما البلوجر أحمد مسعد فقال: "أخيرًا هذه الصور من ركام وبحث عن ناجين تحت الأنقاض مش من غزة".

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