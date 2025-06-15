مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد على تل أبيب (فيديو)

أعلن رئيس جهاز الطوارئ في الكيان الصهيوني أن الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد الذي استهدف مدينة تل أبيب أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة.

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: Absolute CARNAGE in Tel Aviv! pic.twitter.com/aXZVdyh9F9 — The Saviour (@stairwayto3dom) June 15, 2025



وذكرت إذاعة الكيان الصهيوني أن عمليات الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة في مبنى سكني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب، والذي تعرّض للدمار جراء القصف الصاروخي الإيراني.

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