الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد على تل أبيب (فيديو)

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أعلن رئيس جهاز الطوارئ في الكيان الصهيوني أن الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد الذي استهدف مدينة تل أبيب أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة.


وذكرت إذاعة الكيان الصهيوني أن عمليات الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة في مبنى سكني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب، والذي تعرّض للدمار جراء القصف الصاروخي الإيراني.

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الكيان الصهيونى الهجوم الصاروخي الإيراني تل أبيب مدينة بات يام

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