إعلام عبري: إصابة 100 شخص جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

أعلن رئيس جهاز الطوارئ في الكيان الصهيوني أن الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد الذي استهدف مدينة تل أبيب أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.



وذكرت إذاعة الكيان الصهيوني أن عمليات الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة في مبنى سكني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب، والذي تعرّض للدمار جراء القصف الصاروخي الإيراني.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن أكثر من 100 شخص أُصيبوا بجروح جرّاء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينتي بات يام ورحوڤوت جنوب مدينة تل أبيب.

كما نقلت إذاعة الكيان الصهيوني أن عشرات المنازل والمباني في مدينة بات يام تعرضت للدمار نتيجة القصف الصاروخي الإيراني المكثف.

كما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط قتيلة و53 مصابا ودمارا كبيرا حصيلة القصف الأخير في تل أبيب الكبرى وتواصل عمليات الإنقاذ.

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