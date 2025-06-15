إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ الإيرانية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تتعرض الآن لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ من الجانب الإيراني.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل برد أقوى وأشد من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وقال «بزشكيان» إن تنسيق إسرائيل مع الولايات المتحدة في انتهاك الأراضي الإيرانية أثناء المفاوضات والحوار دليل على عدم مصداقية أمريكا.

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