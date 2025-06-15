الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ الإيرانية (فيديو)

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تتعرض الآن لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ من الجانب الإيراني.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل برد أقوى وأشد من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وقال «بزشكيان» إن تنسيق إسرائيل مع الولايات المتحدة في انتهاك الأراضي الإيرانية أثناء المفاوضات والحوار دليل على عدم مصداقية أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل صفارات الإنذار

مواد متعلقة

واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إيران فورًا

إيران تعلن إطلاق موجة ثانية ضخمة من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل

الانفجارات تهز طهران، إسرائيل تستهدف مستودعا للنفط في إيران (فيديو)

إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ودوي انفجارات في حيفا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ الإيرانية (فيديو)

الحرس الثوري الإيراني: تدمير مراكز تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود والطاقة

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إيران فورًا

ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

لم تبدأ الحرب، مسئول إيراني يكشف خطة طهران الجديدة في مواجهة إسرائيل

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة إنتر ميامي

خدمات

المزيد

5 فئات يصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي

محظورات على موظفي المصلحة وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية