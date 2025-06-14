نصائح للوالدين، للتعامل مع طالب الثانوية العامة ليلة الامتحان، يبدأ غدا ماراثون الثانوية العامة، وليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة تُعد من أكثر الأوقات توترًا وضغطًا نفسيًا في حياة الطالب، وتمتد آثارها إلى أفراد الأسرة جميعًا، خصوصًا الوالدين.



أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم استشارى العلاقات الأسرية، أن في هذه المرحلة الحساسة، يحتاج الأبناء إلى دعم نفسي وعاطفي يفوق حاجتهم للدعم الدراسي، ودور الوالدين لا يقتصر على تهيئة الجو للمذاكرة، بل يشمل تقديم الدعم العاطفي، واحتواء القلق، وطمأنة الطالب بأن الامتحان ليس نهاية العالم.





نصائح ذهبية للوالدين للتعامل مع طلاب الثانوية العامة



دعم الوالدين للطلاب

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح الذهبية للوالدين تساعدهم في التعامل الأمثل مع أبنائهم من طلاب الثانوية العامة في ليلة الامتحان.



أولًا: تفهم مشاعر الطالب

من المهم أن يدرك الأبوان أن مشاعر الخوف والقلق والارتباك طبيعية للغاية في ليلة الامتحان، خاصة مع ضخامة المسؤولية وتكرار الحديث المجتمعي عن مصيرية هذه المرحلة.

على الوالدين الامتناع عن التقليل من مشاعر الابن أو مقارنتها بمشاعرهم في الماضي، بل يجب الاستماع له والتعاطف معه وتطمينه أنه ليس وحده في هذا الموقف.



نصيحة مهمة: استخدما عبارات مثل:

"طبيعي تحس بتوتر، كلنا بنمر بكده، وإنت قدّها."

"مهما كانت نتيجة بكرة، إحنا فخورين بيك."

ثانيًا: خلق بيئة هادئة

ليلة الامتحان ليست وقتًا للنصائح الكثيرة أو التوجيهات المتكررة، بل للهدوء وتجنب الضوضاء والمشاحنات المنزلية.

يجب أن تكون البيئة المحيطة بالطالب مريحة نفسيًا وهادئة جسديًا، خالية من مصادر التشويش مثل الأصوات العالية أو النقاشات العائلية الحادة.

نصيحة عملية: أغلقوا التلفاز أو اجعلوه على صوت منخفض، وتجنبوا استقبال الضيوف أو إجراء مكالمات مطوّلة بجوار الطالب.

ثالثًا: الدعم النفسي قبل المعلومات

بدلًا من حثّ الطالب على مراجعة المزيد من الدروس أو حلّ المزيد من الأسئلة، احرصوا على تذكيره بإنجازه طوال السنة، وبأن الله لا يضيع تعب أحد. الثقة بالنفس تأتي من الشعور بالإنجاز والاطمئنان، لا من كثرة المعلومات المتراكمة.

نصيحة محورية: امدحوا جهده وليس نتيجته المتوقعة:

"إنت تعبت واجتهدت، وربنا هيكرمك حسب تعبك."

رابعًا: الاهتمام بالنوم الكافي

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء والأبناء ليلة الامتحان هي السهر الطويل بهدف المراجعة. هذا السلوك يؤثر سلبًا على التركيز في اليوم التالي.

دور الأهل هنا هو تشجيع الأبناء على النوم المبكر، وتهيئة أجواء مناسبة لذلك، مع التأكيد على أن العقل المرتاح يجيب أفضل من العقل المُجهَد.

نصيحة صحية: احرصوا على أن ينام الطالب من 6 إلى 8 ساعات على الأقل قبل الامتحان.

خامسًا: التغذية الخفيفة المتوازنة

في ليلة الامتحان، تجنبوا تقديم وجبات دسمة أو أطعمة قد تسبب اضطرابات في النوم أو المعدة. يُفضل تقديم وجبة عشاء خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة (مثل البيض، الجبن، الخبز الأسمر، الزبادي)، مع كوب من الأعشاب المهدئة كالبابونج أو النعناع.

نصيحة غذائية: لا تُجبروه على تناول الطعام إن لم يكن جائعًا، لكن عرضوا عليه خيارات خفيفة ومحببة.

سادسًا: تجنب الحديث عن النتيجة أو التوقعات

من أكثر الأمور التي تزيد التوتر هي الحديث عن المستقبل، أو التلميح بأهمية الدرجات أو المقارنة بطلاب آخرين. مثل هذه الأحاديث تضيف ضغطًا نفسيًا غير ضروري. الأفضل أن يركز الجميع على الحاضر، وعلى أداء الطالب في الغد فقط.

نصيحة نفسية: لا تقولوا: "لو جبت مجموع كذا، هندخلك كلية كذا"، بل قولوا: "اعمل اللي عليك، وسيب النتيجة على ربنا."

سابعًا: تهيئة حقيبة الامتحان

لمساعدة الطالب على الشعور بالاستعداد والراحة، يمكن للوالدين مساعدته في تجهيز أدواته من الليلة السابقة: بطاقة الرقم القومي، الأدوات الكتابية، زجاجة ماء، منديل، ساعة يد إن أمكن. هذا يساعد في تقليل التوتر صباحًا.

نصيحة تنظيمية: حضّروا الحقيبة بهدوء، دون تعليقات مثل: "متنساش حاجة"، أو "لو نسيت الآلة الحاسبة ضاعت المادة".

ثامنًا: البعد عن التهويل

تجنبوا استخدام جمل تحمل تهويلًا أو تهديدًا غير مباشر كـ"دي ليلة العمر"، أو "ده يوم بيحدد مستقبلك"، لأن هذه الجمل تزرع القلق بدلًا من التحفيز. استخدموا لغة داعمة ومحفزة ومطمئنة.

نصيحة تربوية: استخدموا كلمات مثل: "ربنا معاك، إحنا واثقين فيك"، بدلًا من "لو ما جبتش درجة كويسة، هتندم."

تاسعًا: الابتسامة واللمسة الحنونة

لا تقلّلوا من قيمة الحنان والاحتواء الجسدي في هذه الليلة. لمسة على الكتف، حضن هادئ، قبلة على الجبين… كلها تبعث الطمأنينة في قلب الطالب وتساعد على خفض التوتر.

عاشرًا: الدعاء وطلب السكينة

الدعاء هو سلاح نفسي وروحي فعال في مواجهة القلق. احرصوا على الدعاء مع ابنكم قبل النوم، أو ترديد آيات من القرآن تبث السكينة مثل:

{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}،

{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي}.

وأخيرًا، كونوا السند، لا مصدر الضغط. اجعلوا ابنكم يشعر أنكم معه في كل خطوة، وأنه محبوب ومقبول بغض النظر عن النتيجة. فالنجاح الحقيقي ليس فقط في الدرجات، بل في الحفاظ على صحته النفسية خلال هذه المرحلة الحرجة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.