السبت 14 يونيو 2025
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محافظات

19 ألف طالب يتوجهون غدا للجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

طلاب الثانوية العامة،فيتو
طلاب الثانوية العامة،فيتو

يتوجه  19035 طالبا وطالبة من محافظة الفيوم، غدا الأحد لأداء أولي مواد امتحانات الثانوية العامة، مادة التربية الدينية من المواد التي لا تضاف للمجموع، ويؤدي طلاب الفيوم الامتحان أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، مقيمة إلى 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

استراحات المنتدبين لأعمال الامتحانات

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم تجهيز 16 استراحة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، منها 10 استراحات للرجال، و6 استراحات للسيدات، وتم  تزويد الاستراحات بكل وسائل الراحة للمعلمين المنتدبين، التلفزيونات والثلاجات والبوتاجازات والمراوح والمبردات، كما تم تعقيم المفروشات التي سيتخدمها المعلمون.

 غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات

وأضاف وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لتوفير سرعة  الاستجابة لأي ظرف طارئ داخل لجان السير، وإيجاد الحلول المناسبة في زمن قياسي.

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ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية  لتوفير التأمين اللازم لوصول أوراق الأسئلة الي لجان السير في المواعيد المحددة، والعودة بأوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائرة  صحية  فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

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