نصائح أوائل الثانوية العامة دفعة 2024 للطالب المقبلين على الامتحانات: مراجعة المادة مبكرا والابتعاد عن السوشيال ميديا.. التركيز خلال ليالي الامتحانات وتنظيم الوقت.. والعبرة فى الإجابات

مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يسيطر القلق والضغط النفسي على الأسر المصرية، فالثانوية العامة ليست مجرد سنة دراسية عادية، بل أصبحت "كابوسًا" للطلاب وأولياء الأمور، فهي تُعتبر "سنة تحديد المصير" التي تُحدد مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني.

وفي ظل هذا التوتر الذي يرافق المذاكرة اليومية والسهر الطويل، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة بنجاح؟ وما هو الطريق الآمن نحو التفوق؟.

ويجيب على هذه التساؤلات، النماذج الملهمة من أوائل الثانوية العامة، الذين تمكنوا من كسر حاجز الخوف وتحقيق أعلى الدرجات والوصول إلى كليات القمة. هؤلاء الطلاب يمثلون قدوة لزملائهم الذين يستعدون للامتحانات، وقصص نجاحهم لم تأتِ من فراغ، بل وراء كل نجاح منهم خطة مدروسة ونظام دقيق وطريقة تفكير مختلفة.

وفي السطور التالية، تستعرض "فيتو" مجموعة من النصائح والتجارب الواقعية التي يرويها أوائل السنة الماضية بأنفسهم، موجهين كلماتهم إلى زملائهم من طلاب هذا العام.. هذه النصائح قد تكون بمثابة طوق نجاة أو خريطة طريق واضحة وسط ضباب القلق والإجهاد.

سألت "فيتو" أوائل الثانوية العامة 2024 عن كيفية تحقيقهم لهذا النجاح وحصولهم على أعلى الدرجات، فأجاب الطلاب وقدموا نصائح لزملائهم لتحقيق التفوق مثلهم، وذلك بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

أوائل الثانوية العامة 2024

في البداية ذكرت “رغدة” التي كانت من الأوائل في الشعبة الأدبية والتحقت بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الألمانية، أنه مع اقتراب موعد الامتحانات يجب التركيز على بعض النقاط المهمة التي يركز عليها المدرسون أثناء المراجعة.

وأضافت: "يجب مراجعة الأجزاء التي لم نتمكن من فهمها"، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري مراجعة المنهج بالكامل من البداية إلى النهاية.

وأوضحت أنها كانت تعتمد على إعداد أسئلة خاصة بالمنهج ثم تجيب عليها للتأكد من فعالية مذاكرتها، كما أنها كانت تتابع المراجعات وما يُعرف بـ "ليالي الامتحان".

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها في بداية السنة الدراسية كانت تتعامل بشكل طبيعي مع هذه المواقع وتحاول الترفيه عن نفسها من خلالها أو بالخروج، ولكن مع اقتراب الامتحانات، امتنعت عن الخروج واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها كانت تلجأ إليها أحيانًا للترفيه.

وأكدت أنها كانت تهتم بالإجابة على نماذج الأسئلة التي يضعها المدرسون، وكانت تبحث على يوتيوب للحصول على الإجابات الصحيحة والتأكد من إجاباتها.

وأشارت إلى أنه عندما تقترب الخيل من نهاية السباق، تبذل قصارى جهدها للفوز، لذا يجب ألا تكون الخيل أفضل منها.

وفيما يتعلق بنظام الامتحانات، قالت إنه يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، ويجب على الطالب أن يبذل قصارى جهده ليحقق النتائج التي ترضيه وتحقق توقعاته، ولكن عليه أن يدرك أن الأمر كله في يد الله عز وجل، بينما يتعين علينا السعي والاجتهاد.

نصائحها للطلاب: التركيز على مراجعات المدرسين، مراجعة بعض النقاط الأساسية في المنهج، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في هذه الفترة.

حبيبة أوائل الثانوية العامة 2024

وقالت حبيبة، وهي من الأوائل في قسم الأدبي والتحقت بكلية الفن والتصميم في الجامعة البريطانية، إنها كانت تعتمد على نظام وخطة محكمة، وكانت تحرص على الحضور اليومي في المدرسة.

وأضافت أنها كانت تذاكر الدروس التي تلقتها في المدرسة أولًا بأول.

وأشارت في حديثها لـ "فيتو" إلى أنها كانت حريصة على حضور ما يُعرف بـ "امتحانات الشهر" وتحقيق الدرجات النهائية، وأوضحت أنها كانت تراجع مع معلمي المدرسة ولم تأخذ أي نوع من الدروس الخصوصية.

وتابعت: "أهم شيء هو حل امتحانات شاملة"، فهذه الطريقة تساعد على تثبيت المعلومات في الذهن وتجعل الطالب يستوعب المادة العلمية بشكل أفضل.

وأضافت أنها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بشهر قامت بإعداد جدول للمذاكرة اعتمدت عليه بشكل كبير، مما ساعدها على مراجعة المواد من البداية إلى النهاية.

وفي اليوم الذي يسبق الامتحان، كانت تقوم بمراجعة سريعة على المادة لتعزيز ثقتها بنفسها.

كما نصحت حبيبة الطلاب بـ "النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا"، حيث أن ذلك يساعد على أن يكون ذهن الطالب حاضرًا وقادرًا على استيعاب المعلومات، مما يمنحه وقتًا كبيرًا طوال اليوم للمراجعة.

حبيبة أوائل الثانوية العامة 2024



سألنا الطالبة حبيبة، التي تعد من الأوائل في الثانوية العامة والتحقت بكلية الألسن في جامعة عين شمس، فقالت: "في هذه الفترة، وبالتحديد قبل الامتحانات بأيام، توقفت عن جميع الدروس الخصوصية، لأن هذا الوقت يجب أن يركز فيه الطالب على المذاكرة والمراجعة بشكل جيد وتجنب الدروس".

وأضافت: "العامل الأكبر كان عليا وليس على المدرسين"، حيث كانت تركز على بعض النقاط في المنهج، قائلة: "كنت أذاكر الأجزاء التي لم أفهمها".

وأشارت إلى أنها كانت تقوم بالمراجعة من خلال حل الأسئلة وامتحانات السنوات السابقة.

وبخصوص الجانب الترفيهي في حياتها، قالت: "في هذه الفترة كان التركيز والاهتمام بالكامل على المراجعة والمذاكرة، وتجنب كل ما يشتت الذهن والعقل".

نصائح أوائل الثانوية العامة 2024

وتنصح الطلاب قائلة: "نظموا وقتكم ونومكم، وحاولوا التركيز على المواد المهمة وإعطائها وقتًا أكبر من المواد غير المضافة للمجموع، واجتهدوا حتى تصلوا إلى أقصى ما يمكن، واتركوا الباقي على الله، بالإضافة إلى الاستيقاظ مبكرًا من وقت الفجر، فهذا الأمر كان له تأثير كبير عليّ، حيث كنت أبدأ المذاكرة بعد الفجر مباشرة".

ويبدأ طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) امتحاناتهم في المواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد 15 يونيو 2025، كما يبدأ الطلاب في النظام القديم في نفس اليوم.

امتحانات الثانوية العامة 2025



ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين



وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.



وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025



وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة



وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.



وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية)، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

وفي هذا الإطار، نوهت الوزارة بأن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام طبقًا للقرار الوزاري رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤ تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء)، ومواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية).

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