انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. 813 ألفا و522 طالبا يؤدون الامتحانات في 2029 لجنة.. البداية بالمواد غير المضافة للمجموع.. وتحذيرات مشددة من الغش

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

“التعليم” تعلن عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد/ القديم)

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

فبالنسبة لمادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وبشأن مادة اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم)، فيضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأما مادة اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الجغرافيا، فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الفلسفة والمنطق (نظام قديم)، فيضم 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة علم النفس والاجتماع (نظام قديم)، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيارا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الكيمياء

وأما بشأن امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لامتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا (نظام قديم)، فيشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما فيما يتعلق بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويتضمن امتحان مادة التفاضل والتكامل (نظام قديم) 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما امتحان مادة الاستاتيكا (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأما امتحان مادة الديناميكا (نظام قديم)، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:

تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025

1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

4‐ حظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

5‐ عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

6‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.

7‐ حظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

8‐ حظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

9- عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان.

10-سيكون هناك تواجد شرطي بمحيط اللجان.

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