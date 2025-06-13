الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. 813 ألفا و522 طالبا يؤدون الامتحانات في 2029 لجنة.. البداية بالمواد غير المضافة للمجموع.. وتحذيرات مشددة من الغش

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

 

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات

ننشر استعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

“التعليم” تعلن عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد/ القديم)

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

فبالنسبة لمادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وبشأن مادة اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم)، فيضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأما مادة اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الجغرافيا، فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الفلسفة والمنطق (نظام قديم)، فيضم 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة علم النفس والاجتماع (نظام قديم)، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيارا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 امتحان مادة الكيمياء

وأما بشأن امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
وبالنسبة لامتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا (نظام قديم)، فيشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما فيما يتعلق بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويتضمن امتحان مادة التفاضل والتكامل (نظام قديم) 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما امتحان مادة الاستاتيكا (نظام قديم)، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأما امتحان مادة الديناميكا (نظام قديم)، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم

مختلفة تماما وشهادتان للطلبة، رفعت فياض يكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 (فيديو)

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:

تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025

1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

4‐ حظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

5‐ عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

6‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.

7‐ حظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

8‐ حظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

9- عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان.

10-سيكون هناك تواجد شرطي بمحيط اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم المواد غير المضافة للمجموع مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة

مواد متعلقة

تجهيز 162 لجنة لاستقبال 64 ألفا و320 طالبا بامتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

محافظ أسيوط: تجهيز كافة المستلزمات اللوجستية لامتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم

مختلفة تماما وشهادتان للطلبة، رفعت فياض يكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد تألقه اللافت، لاعب البنك يقترب من الانتقال للأهلي

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان لحين فتح المجال الجوي

معلومات عن أبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينهم ثنائي الأهلي.. أفضل هدافي كأس العالم للأندية عبر تاريخه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية