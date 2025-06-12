الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

حريق يلتهم مركزا للأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا (صور)

حريق بمركز ولادة
حريق بمركز ولادة في المنيا، فيتو

اندلع حريق في مركز للأطفال حديثي الولادة بمدينة المنيا، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإخماد النيران.

حريق محدود بمركز ولادة بالمنيا وفرق الحماية المدنية تتدخل

تلقت الأجهزة الأمنية فى المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق الذي اندلع داخل مركز للولادة والحقن المجهري والتلقيح الصناعي. 

حريق محدود بمركز ولادة بالمنيا

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع.

النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في المنيا 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات اللازمة.

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