اندلاع حريق بمخزن كرتون في سنتر تجاري بالعاشر من رمضان (صور)

شهدت المجاورة 13 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، اليوم الخميس، اندلاع حريق داخل مخزن كرتون تابع لأحد المراكز التجارية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيف وانتشار حالة من القلق بين الأهالي ورواد المنطقة.

حريق يلتهم «مخزن كرتون» في الشرقية.. والحماية المدنية تتدخل

وفور تلقي البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال المجاورة. وأسفرت الجهود السريعة عن إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

حريق يلتهم «مخزن كرتون» في الشرقية.. والحماية المدنية تتدخل،فيتو

وتقوم الجهات المعنية حاليًا بحصر الخسائر المادية، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خبير حماية مدنية يكشف أسباب نشوب النيران خاصة في الصيف

ويقول وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل، إن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، محذرا من أي نشاط بشرى من شأنه زيادة احتمالات اندلاع الحرائق، وضرورة الإبلاغ عن الحرائق فى الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم فاحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب فى زيادة الحريق.

حريق يلتهم «مخزن كرتون» في الشرقية.. والحماية المدنية تتدخل،فيتو

وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، أن الحرائق لا تتم بشكل عشوائى لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة فى المادة المشتعلة والأكسجين الموجود فى الهواء والحرارة، ولابد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحرارى عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا فى الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق، كما أن رداءة التوصيلات العشوائية والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة فى المنازل سبب رئيسى فى اندلاع النيران بسبب تعرضها للتلف وعدم تحملها التيار الكهربائى.

وذكر الخبير الأمني، أن أسباب نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائى ترجع إلى خلل في التوصيلات الكهربائية أو وجود عبث في اللوحة الرئيسية للكهرباء.

حريق يلتهم «مخزن كرتون» في الشرقية.. والحماية المدنية تتدخل،فيتو

خبير الحماية المدنية: ارتفاع درجات الحرارة أحد أسباب الحرائق

وأضاف سيد الأهل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، اذا كانت الشبكة غير مجهزة تماما أو مؤمنة بوسائل قطع سريعة ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذ عدة ثوانٍ لكي تشتعل، ويجب فصل اللوحة الرئيسية، لكنه أيضا يكون خلف أثرًا وهو أن المادة العازلة للسلوك تكون قد ساحت نتيجة للحريق، والمعروف عنها انها من نوع البلاستيكات المقاومة للحريق، وإذا حدث وإن سقطت على سجادة مثلًا أو على ستارة ينتقل منها لأماكن أخرى ويبدأ الحريق في الاتساع والضخامة.

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