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حوادث

الإعدام شنقًا لسفاح عزبة رستم قاتل أسرته بالغربية

الإعدام شنقًا لسفاح
الإعدام شنقًا لسفاح عزبة رستم قاتل أسرته بالغربية

أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى – الدائرة الرابعة، حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح عزبة رستم"، بعد إدانته بقتل والدته وشقيقيه عمدًا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران في جثثهم في محاولة لإخفاء جريمته البشعة.

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وكانت محكمة المحلة قد أحالت في وقت سابق أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، الذي جاء بالإجماع، عقابًا له على ما اقترفت يداه من جرمٍ فادح.

وخلال الجلسات، استمعت محكمة المحلة لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة أن ما ارتكبه يمثل أبشع صور القتل العائلي، ويمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث بعد بلاغات من الجيران بشأن انبعاث روائح كريهة ودخان من داخل منزل الأسرة بعزبة رستم، التابعة لمحافظة الغربية. وبالتحري والمعاينة، عُثر على أشلاء بشرية ودماء متناثرة، وتبيّن أنها تعود لوالدة المتهم وشقيقيه، الذين قُتلوا داخل المنزل على خلفية نزاع عائلي حول الميراث.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجاني، وضبطه أثناء محاولته الهرب والاختباء في محافظة كفر الشيخ، ليُحال إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالته لاحقًا إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بالحكم العادل بإعدامه شنقًا.

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