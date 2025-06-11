أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تدهورت الحالة الصحية للابن الأصغر للفنان تامر حسني "آدم"، وقرر الأطباء إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

بيان عاجل من الجيش الليبي للرد على اتهامات السودان بالتعدي على أراضيه والانحياز لأحد أطراف النزاع

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا بشأن التدخل في مناطق حدودية سودانية بهدف الاستيلاء عليها والانحياز لأحد أطراف النزاع.

طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة ورياح وشبورة مائية كثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

زيزو: طموحاتي مع الأهلي بلا حدود ولست نادمًا على أي قرار أتخذه في حياتي

قال أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، إن طموحاته مع النادي الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى أن يحقق إنجازا مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه لم يحقق أي منهما من قبل.

يحيى الفخراني عن نجيب الريحاني: كان يروح فرنسا يسرق الأعمال الفنية ويرجع يعملها في مصر

قال الفنان يحيى الفخراني: "الزمن بيفرض على الأعمال الفنية أن تكون متشابهة معه، واللى يزعل لما بنلاقي أعمال خفيفة أو تسلية فقط أو مشابهة للأعمال الغربية أو مسروقة بدون حرفية".

مصر للطيران تنظم اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تنظم مصر للطيران اليوم الأربعاء 9 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

تصريح مثير من ريبيرو عن مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية

أعرب خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق يدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه لتمثيل النادي والجماهير بالشكل اللائق.

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون إلى فتاة قاصر بنطاق مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل القانوني والمجتمعي.

ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وهذا موعد قرعة الحسم

اختتمت أمس الثلاثاء المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، وأسفرت عن تأهل 6 منتخبات إلى نهائيات البطولة العالمية، و6 أخرى إلى الملحق الآسيوي لتنافس على بطاقتين إضافيتين.

ألمادا ينقذ الأرجنتين من فخ كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي بنتيجة 1-1 صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مونيمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، ضمن مباريات الجولة 16 فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

لن تُنهي الحرب، أمريكا تتحدى الغرب بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

وجه الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار للمطرب الشعبي محمد شاهين لعدم حضوره حفل زفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بسبب مرض نجله “آدم”.

عش الدبابير، إدارة الهجرة الأمريكية تعتزم نشر فرق تدخل في "5 مدن ديمقراطية"

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصدرين، صباح اليوم الأربعاء، بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تستعد لنشر فرق التدخل في خمس مدن يديرها الديمقراطيون.

الحق اشتري شبكتك النهارده، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/6/2025

الحق اشتري شبكتك النهاردة، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/6/2025، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات صباح اليوم اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025،وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

عبر تطبيق "نسك"، السعودية تبدأ اليوم إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447 هـ، وفتح إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج عبر تطبيق "نسك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ضمن جهود للتحول الرقمي وتحسين تجربة المعتمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

قاد فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي، منتخب بلاده للفوز على منتخب باراجواي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "نيو كيميكا أرينا" بمدينة ساو باولو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس وفرض حظر تجوال ليلي

أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس كارن باس، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة؛ احتجاجًا على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية.

زيزو: تتويج الأهلي بمونديال الأندية حلم صعب تحقيقه وأتمنى استبدال قميصي مع ميسي (فيديو)

قال أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، إنه يحلم بالتتويج مع الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، لكنه يدرك جيدا أن تحقيق الحلم صعب جدا في ظل قوة الفرق المشاركة في المونديال، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

للحجاج العائدين من موسم الحج، أعراض يجب الانتباه لها

مع عودة ضيوف الرحمن من الرحلة الإيمانية المباركة، وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج بعد العودة من الحج بأهمية مراقبة الحالة الصحية خلال الأيام والأسابيع التالية للحج، حتى وإن كانوا يشعرون بصحة جيدة.

بأمر للبنوك، سموتريتش يقطع شريان الحياة على السلطة الفلسطينية ردا على عقوبات غربية

بقرار متطرف وعنصري، رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على عقوبات غربية بقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

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