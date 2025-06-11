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خارج الحدود

عش الدبابير، إدارة الهجرة الأمريكية تعتزم نشر فرق تدخل في "5 مدن ديمقراطية"

قوة أمنية أمريكية
قوة أمنية أمريكية في لوس أنجلوس

أحداث لوس أنجلوس، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصدرين، صباح اليوم الأربعاء، بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تستعد لنشر فرق التدخل في خمس مدن يديرها الديمقراطيون.

وذكرت قناة "إن بي سي نيوز"،  أن الأوامر صدرت لفرق التدخل للانتشار في سياتل وشيكاغو وفيلادلفيا وشمالي فرجينيا ونيويورك.

وأشارت الشبكة إلى إبلاغ جميع وحدات فرق الاستجابة الخاصة بالاستعداد للانتشار في المدن الأمريكية الخمس.

يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ضد مداهمات إدارة الهجرة، مما استدعى نشر قوات ماشية البحرية "المارينز" والحرس الوطني.

وبدأت الاحتجاجات التي اندلعت في  لوس أنجلوس ضد المداهمات الخاصة بإنفاذ قوانين الهجرة والتي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حشد قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية، في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

ومن سياتل إلى أوستن إلى واشنطن العاصمة، ردد المتظاهرون شعارات، وحملوا لافتات ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وتسببوا في عرقلة حركة المرور عبر الشوارع الرئيسية في وسط المدينة وخارج المكاتب الاتحادية، بحسب "د ب ا".

وفي حين كانت العديد من الاحتجاجات سلمية، فقد أسفر بعضها عن اشتباكات مع قوات إنفاذ القانون حيث قامت الشرطة بعمليات اعتقال، واستخدمت مواد كيميائية مهيجة لتفريق الحشود.

ويعتزم النشطاء الدعوة لمزيد من المظاهرات وحتى مظاهرات أكبر في الأيام القادمة، مع ما يسمى بفعاليات "لا ملوك" في جميع أنحاء البلاد يوم السبت لتتزامن مع العرض العسكري الذي خطط له ترامب عبر واشنطن.

وقالت إدارة  ترامب إنها ستواصل برنامجها الخاص بالمداهمات والترحيلات، على الرغم من الاحتجاجات.

ونشرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على وسائل التواصل الاجتماعي:"ستواصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إنفاذ القانون".

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