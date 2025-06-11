فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

قاد فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي، منتخب بلاده للفوز على منتخب باراجواي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "نيو كيميكا أرينا" بمدينة ساو باولو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

البرازيل وباراجواي

وسجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز للسيليساو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يتأهل المنتخب البرازيلي رسميا إلى كأس العالم 2026، رفقة الأرجنتين والإكوادور.

ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- الأرجنتين 35 نقطة

2- الإكوادور 25 نقطة

3- البرازيل 25 نقطة

4- أوروجواي 24 نقطة

5- باراجواي 24 نقطة

6- كولومبيا 22 نقطة

7- فنزويلا 18 نقطة

8- بوليفيا 17 نقطة

9- بيرو 12 نقطة

10- تشيلي 10 نقاط

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