الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

قاد فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي، منتخب بلاده للفوز على منتخب باراجواي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "نيو كيميكا أرينا" بمدينة ساو باولو،  ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

البرازيل وباراجواي

وسجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز للسيليساو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يتأهل المنتخب البرازيلي رسميا إلى كأس العالم 2026، رفقة الأرجنتين والإكوادور.

 

ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- الأرجنتين 35 نقطة

2- الإكوادور 25 نقطة

3- البرازيل 25 نقطة

4- أوروجواي 24 نقطة

5- باراجواي 24 نقطة

6- كولومبيا 22 نقطة

7- فنزويلا  18 نقطة

8- بوليفيا 17 نقطة

9- بيرو 12 نقطة

10- تشيلي 10 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور باراجواي تصفيات امريكا الجنوبية كأس العالم كاس العالم 2026

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين وكولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض ملحوظ في 5 أصناف منهم العنب والبرقوق

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

يحيى الفخراني عن نجيب الريحاني: كان يروح فرنسا يسرق الأعمال الفنية ويرجع يعملها في مصر

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، انخفاض كبير في السكري والعويس

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية