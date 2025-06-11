ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

تصريحات ترامب جاءت في خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة في قاعدة فورت براخ في نورث كارولاينا.

وأضاف ترامب: "لن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

وتابع: "ما تشهدونه في كاليفورنيا هو هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلامًا أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس.

وذكر شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، في منشور على منصة «إكس»، أن وزارة الدفاع "بصدد تعبئة 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، لوضعهم في خدمة الدولة الفيدرالية دعمًا لإدارة الهجرة والجمارك، وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين من أداء واجباتهم بأمان".

وتشهد لوس أنجلوس احتجاجات عنيفة منذ أيام، على خلفية عمليات دهم واعتقالات موسّعة نفذتها سلطات الهجرة، وشملت مئات المهاجرين، غالبيتهم من أصول لاتينية.

وقد أثار هذا التحرك الفيدرالي موجة غضب في الأوساط الحقوقية وسلطات كاليفورنيا، ما فجّر صدامًا سياسيًا بين الرئيس ترامب وحاكم الولاية غافين نيوسوم.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة «فرانس برس» إن إدارة ترامب أمرت أيضًا بنشر 500 عنصر من المارينز لحماية المباني والمسئولين الفيدراليين وسط موجة الاحتجاجات.

وأوضح أن القوات ستُرسل من قاعدة «كامب بندلتون» جنوب المدينة.

ويُعدّ نشر هذه القوات دون موافقة السلطات المحلية أو حاكم الولاية خرقًا صريحًا للأعراف الدستورية، التي تقضي بأن نشر الحرس الوطني يتم عادة بطلب من حكام الولايات، ما لم يُفعَّل «قانون التمرد» لعام 1807، وهو ما لم يحدث رسميًا حتى الآن.

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