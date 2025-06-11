تصريح مثير من ريبيرو عن مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية

أعرب خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق يدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه لتمثيل النادي والجماهير بالشكل اللائق.

وقال ريبيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الترويجي قبل افتتاح كأس العالم للأندية بحضور إنفانتينو رئيس الفيفا، ورونالدينيو النجم البرازيلي السابق: "أنا متحمس جدًا وسعيد لوجودي هنا، نحن نمثل نادينا وجماهيرنا، ونعلم تمامًا حجم المسئولية المطلوبة منا لتحقيق أداء جيد في البطولة".

وتابع: "سوف نواجه فرقًا قوية للغاية، ولهذا السبب حضرنا إلى البطولة مبكرًا من أجل التأقلم والاستعداد بأفضل شكل ممكن، وهدفنا أن نكون في أتم الجاهزية عندما تبدأ المنافسات".

ميسي، فيتو

يجب أن تكون منضبطا في مواجهة ميسي

وأردف: "لا أعتقد أنه من الممكن التحضير لمواجهة ميسي، عليك فقط أن تحاول أن تكون منضبطًا أمامه، ستكون هناك لحظات نحتاج فيها لأن نكون أكثر تحكمًا على الكرة، حتى قبل أن تصل الكرة إلى ميسي".

ميسي يحتاج مراقبة خاصة

واستطرد: "بمجرد أن تصل الكرة إلى ميسي، سيكون كما هو معتاد، لاعبًا يتطلب مراقبة خاصة، وأعتقد أنه اعتاد على هذا النوع من المراقبة طوال مسيرته، لكنه جزء من فريق جماعي جيد، مع مدرب جيد، لذا سنكون جاهزين، وسنكون مُعدّين جيدًا، وسنرى ما سيحدث".

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