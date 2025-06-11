ألمادا ينقذ الأرجنتين من فخ كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي بنتيجة 1-1 صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مونيمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، ضمن مباريات الجولة 16 فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الأرجنتين ضد كولومبيا



سجل لويس دياز نجم ليفربول هدف تقدم كولومبيا على أصحاب الأرض فى الدقيقة 24، بعد مجهود فردى رائع لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

بينما تمكن تياجو ألمادا لاعب منتخب الأرجنتين من إحراز هدف التعادل لصالح بلاده في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد إنزو فيرنانديز نجم الأرجنتين في الدقيقة 70 ليكمل أصحاب الملعب آخر 20 دقيقة منقوصين.

وجاء ليونيل ميسى على رأس تشكيل الأرجنتين وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، اوتاميندي، ميدينا.

الوسط: دى بول، باريديس، إنزو.

الهجوم: ألميدا، ميسي، ألفاريز.

وجاء تشكيل نيستور لورينزو مدرب كولومبيا كالتالي..

حراسة المرمى: كيفين ماير.

الدفاع: مونيوز، لوكومي، سانشيز، ماكادو.

الوسط: ليرما، كاستانيو، ريوس.

الهجوم: جيمس رودريجيز، كامباز، لويس دياز.

وبهذا التعادل حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية وضمن التأهل رسميا للمونديال، ورفع رصيده إلى 35 نقطة ويحتل منتخب كولومبيا المركز السادس برصيد 23 نقطة.

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