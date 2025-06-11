زيزو: طموحاتي مع الأهلي بلا حدود ولست نادمًا على أي قرار أتخذه في حياتي

قال أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، إن طموحاته مع النادي الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى أن يحقق إنجازا مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه لم يحقق أي منهما من قبل.

وتابع زيزو في لقاء عبر قناة “أون سبورت”، أن السوشيال ميديا تلعب دور كبير ومؤثر في حياة لاعب كرة القدم، إما بالسلب أو الإيجاب، وأنه لا يحب التركيز معها كثيرا حتى لا تؤثر على مستواه، كما أنه لا يعادي من ينتقده أو يهاجمه على جروبات السوشيال ميديا ولو قابله بعدها يصافحه بشكل عادي.

وأضاف زيزو، أنه يتقبل النقد البناء له في الملعب لكن أن يكون النقد بدون إساءة، مشيرا إلى أنه يملك القدرة على تقييم نفسه بشكل جيد وموضوعي.

وأكمل زيزو، أنه ليس نادمًا على أي شيء أو قرار اتخذه في حياته، لافتا إلى أنه قليل الكلام بشكل عام ومع الإعلام.

الأهلي يشارك في مؤتمر فيفا الترويجي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

شارك النادي الأهلي في المؤتمر الترويجي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا.

وحضر خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي كممثلا عن القلعة الحمراء، بجانب حضور انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي والأسطورة البرازيلية رونالدينهو.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة، وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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